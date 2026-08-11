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تفسیر: Yusuf ۴۷:۱۲
Yusuf
۴۷
۴۷:۱۲
قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ٤٧
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًۭا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧
قَالَ
تَزۡرَعُونَ
سَبۡعَ
سِنِينَ
دَأَبٗا
فَمَا
حَصَدتُّمۡ
فَذَرُوهُ
فِي
سُنۢبُلِهِۦٓ
إِلَّا
قَلِيلٗا
مِّمَّا
تَأۡكُلُونَ
٤٧
(یوسف) گفت: «هفت سال پی درپی (با جدیت) زراعت کنید، پس آنچه را درو کردید، جز اندکی که میخورید، (بقیه) در خوشهاش باقی بگذارید.
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قیراط
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ تَزۡرَعُونَ﴾ أَيْ ازْرَعُوا ﴿سَبۡعَ سِنِینَ دَأَبࣰا﴾ مُتَتَابِعَة وَهِيَ تَأْوِيل السَّبْع السِّمَان ﴿فَمَا حَصَدتُّمۡ فَذَرُوهُ﴾ أَيْ اُتْرُكُوهُ ﴿فِی سُنۢبُلِهِۦۤ﴾ لِئَلَّا يَفْسُد ﴿إِلَّا قَلِیلࣰا مِّمَّا تَأۡكُلُونَ ٤٧﴾ فَادْرُسُوهُ