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تفسیر: Yusuf ۴۲:۱۲
Yusuf
۴۲
۴۲:۱۲
وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ٤٢
وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍۢ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٤٢
وَقَالَ
لِلَّذِي
ظَنَّ
أَنَّهُۥ
نَاجٖ
مِّنۡهُمَا
ٱذۡكُرۡنِي
عِندَ
رَبِّكَ
فَأَنسَىٰهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ذِكۡرَ
رَبِّهِۦ
فَلَبِثَ
فِي
ٱلسِّجۡنِ
بِضۡعَ
سِنِينَ
٤٢
و (یوسف) به آن کسی از دو نفر که دانست رهایی مییابد، گفت: «مرا نزد سرورت (= حاکم) یاد کن». ولی شیطان یاد کردن (او را نزد) سرورش از خاطر او برد، پس (یوسف) چند سال در زندان باقی ماند.
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Al-Sa'di
Йусуф попросил юношу, которому приснилось, что он разливает вино для своего господина, после выхода из тюрьмы рассказать его господину о случившемся с Йусуфом. Он надеялся, что этот господин проявит к нему сострадание и поможет ему выбраться из темницы. Но сатана позаботился, чтобы юноша после освобождения из темницы забыл о необходимости поминать Всевышнего Аллаха и искать пути приближения к нему. А наряду с этим юноша позабыл о Йусуфе, которого ему следовало отблагодарить самым совершенным образом. А произошло это потому, что предопределенные Аллахом события непременно должны исполниться. Йусуф пробыл в темнице несколько лет. Арабское слово бид ‘несколько’ означает от трех до девяти. Существует мнение, что он пробыл в темнице семь лет. Когда же Всевышний Аллах пожелал довести до конца начатое дело и освободить святого пророка из заточения, произошло событие, способствовавшее его освобождению и обретению им громкой славы. Таким событием стало сновидение египетского царя.