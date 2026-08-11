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تفسیر: Yusuf ۴۲:۱۲
Yusuf
۴۲
۴۲:۱۲
وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ٤٢
وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍۢ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٤٢
وَقَالَ
لِلَّذِي
ظَنَّ
أَنَّهُۥ
نَاجٖ
مِّنۡهُمَا
ٱذۡكُرۡنِي
عِندَ
رَبِّكَ
فَأَنسَىٰهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ذِكۡرَ
رَبِّهِۦ
فَلَبِثَ
فِي
ٱلسِّجۡنِ
بِضۡعَ
سِنِينَ
٤٢
و (یوسف) به آن کسی از دو نفر که دانست رهایی مییابد، گفت: «مرا نزد سرورت (= حاکم) یاد کن». ولی شیطان یاد کردن (او را نزد) سرورش از خاطر او برد، پس (یوسف) چند سال در زندان باقی ماند.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا
] بهو كهسهی وت كه گومانی ئهبرد كه ڕزگاری ئهبێ و ئهگهڕێتهوه بۆ لای پاشاو مهی بۆ دروست دهكات [
اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ
] كاتێك گهڕایتهوه بۆ لای پاشا حاڵی منی بۆ باس بكه كه بهبێ تاوان خراومهته بهندینخانهوه [
فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ
] ئهویش بهربوو گهیشتهوه لای پاشا بهڵام شهیتان لهبیری بردهوه كه باسی یوسفی -
صلی الله علیه وسلم
- بۆ بكات [
فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (٤٢)
] له ماوهی سێ تا نۆ ساڵ یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- له بهندینخانهدا مایهوه بهبێ تاوان.