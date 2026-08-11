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تفسیر: Yusuf ۴۲:۱۲
Yusuf
۴۲
۴۲:۱۲
وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ٤٢
وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍۢ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٤٢
وَقَالَ
لِلَّذِي
ظَنَّ
أَنَّهُۥ
نَاجٖ
مِّنۡهُمَا
ٱذۡكُرۡنِي
عِندَ
رَبِّكَ
فَأَنسَىٰهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ذِكۡرَ
رَبِّهِۦ
فَلَبِثَ
فِي
ٱلسِّجۡنِ
بِضۡعَ
سِنِينَ
٤٢
و (یوسف) به آن کسی از دو نفر که دانست رهایی مییابد، گفت: «مرا نزد سرورت (= حاکم) یاد کن». ولی شیطان یاد کردن (او را نزد) سرورش از خاطر او برد، پس (یوسف) چند سال در زندان باقی ماند.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ﴾ أَيْقَنَ ﴿أَنَّهُۥ نَاجࣲ مِّنۡهُمَا﴾ وَهُوَ السَّاقِي ﴿ٱذۡكُرۡنِی عِندَ رَبِّكَ﴾ سَيِّدك فَقُلْ لَهُ إنَّ فِي السِّجْن غُلَامًا مَحْبُوسًا ظُلْمًا فَخَرَجَ ﴿فَأَنسَىٰهُ﴾ أَيْ السَّاقِيَ ﴿ٱلشَّیۡطَـٰنُ ذِكۡرَ﴾ يُوسُف عِنْد ﴿رَبِّهِۦ فَلَبِثَ﴾ مَكَثَ يُوسُف ﴿فِی ٱلسِّجۡنِ بِضۡعَ سِنِینَ ٤٢﴾ قِيلَ سَبْعًا وَقِيلَ اثْنَتَيْ عَشْرَة