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تفسیر: Yusuf ۴۱:۱۲
Yusuf
۴۱
۴۱:۱۲
يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان ٤١
يَـٰصَـٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُۥ خَمْرًۭا ۖ وَأَمَّا ٱلْـَٔاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِۦ ۚ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ٤١
يَٰصَٰحِبَيِ
ٱلسِّجۡنِ
أَمَّآ
أَحَدُكُمَا
فَيَسۡقِي
رَبَّهُۥ
خَمۡرٗاۖ
وَأَمَّا
ٱلۡأٓخَرُ
فَيُصۡلَبُ
فَتَأۡكُلُ
ٱلطَّيۡرُ
مِن
رَّأۡسِهِۦۚ
قُضِيَ
ٱلۡأَمۡرُ
ٱلَّذِي
فِيهِ
تَسۡتَفۡتِيَانِ
٤١
ای رفقای زندانی من! اما یکی از شما (آزاد میشود) پس سرور خویش را شراب خواهد نوشانید، و اما دیگری پس به دار آویخته میشود، آنگاه پرندگان از (گوشت) سر او خواهند خورد، امری که در(بارۀ) آن از من نظر خواستید، (چنین) مقدر شده است».
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قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{لێكدانەوەی خەونی دوو هاوەڵەكەی بەندینخانە} [
يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا
] دوای ئهوهی باسی تهوحیدو یهكخواپهرستی بۆ كردن ئینجا لێكدانهوهی خهونهكهیان بۆ دهكات و فهرمووى: ئهی ههردوو هاوهڵهكهی بهندینخانهم: یهكێك له ئێوه ئهگهڕێتهوه سهر ئیشهكهی پێشتری و مهی بۆ پاشا ئهگرێتهوهو پێی ئهبهخشێ [
وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ
] وه ئهوهی تریشیان كه نانهواكهیه له خاچ ئهدرێ و ئهكوژرێ [
فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ
] ئهو كاته باڵنده لهسهری ئهخوات [
قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (٤١)
] وتراوه خهونیان نهبینیوهو ویستویانه تاقی بكهنهوهو كه بۆى لێكدانهوه وتیان درۆمان كردو خهونمان نهبینیوه، یوسفیش -
صلی الله علیه وسلم
- دهفهرمێت: ئهو خهونهی كه ئێوه پرسیارتان لێی كرد بڕیاری لهسهر دراو بهو شێوازه ئهبێت و كۆتایى هات.