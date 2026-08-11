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تفسیر: Yusuf ۳۴:۱۲
Yusuf
۳۴
۳۴:۱۲
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ٣٤
فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٤
فَٱسۡتَجَابَ
لَهُۥ
رَبُّهُۥ
فَصَرَفَ
عَنۡهُ
كَيۡدَهُنَّۚ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
٣٤
پس پروردگارش (دعای) او را اجابت کرد، و مکر آنان را از او باز گردانید، بیگمان او شنوای داناست.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Господь ответил на мольбу Йусуфа и защитил его от женских козней. Жена визиря продолжала соблазнять его и использовала для этого любые методы, пока не отчаялась добиться его любви. Воистину, Аллах внимает молитвам Своих рабов и знает об их праведных намерениях. Ему также ведомо то, что намерения людей слабы и нуждаются в поддержке и милости своего Господа.