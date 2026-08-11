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تفسیر: Yusuf ۳۴:۱۲
Yusuf
۳۴
۳۴:۱۲
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ٣٤
فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٤
فَٱسۡتَجَابَ
لَهُۥ
رَبُّهُۥ
فَصَرَفَ
عَنۡهُ
كَيۡدَهُنَّۚ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
٣٤
پس پروردگارش (دعای) او را اجابت کرد، و مکر آنان را از او باز گردانید، بیگمان او شنوای داناست.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ }
حين دعاه
{ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ }
فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل، حتى أيسها، وصرف الله عنه كيدها،
{ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ }
لدعاء الداعي
{ الْعَلِيمُ }
بنيته الصالحة، وبنيته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه. فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة