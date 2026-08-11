وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Yusuf ۳۰:۱۲
Yusuf
۳۰
۳۰:۱۲
۞ وقال نسوة في المدينة امرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين ٣٠
۞ وَقَالَ نِسْوَةٌۭ فِى ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٠
۞ وَقَالَ
نِسۡوَةٞ
فِي
ٱلۡمَدِينَةِ
ٱمۡرَأَتُ
ٱلۡعَزِيزِ
تُرَٰوِدُ
فَتَىٰهَا
عَن
نَّفۡسِهِۦۖ
قَدۡ
شَغَفَهَا
حُبًّاۖ
إِنَّا
لَنَرَىٰهَا
فِي
ضَلَٰلٖ
مُّبِينٖ
٣٠
و (این خبر به شهر رسید) زنانی در شهر گفتند: «همسر عزیز، برای کامجویی غلام (جوان) خود را به سوی خود میخواند، به راستی محبت (و عشق این جوان) در قلبش نفوذ کرده است، مسلماً ما او را در گمراهی آشکار میبینیم.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ئافرەتە خانەدانەكانو خێزانی عەزیزی میسر} [
وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ
] كۆمهڵێك ئافرهتى شازادهو خێزانى پیاوه گهورهكان له شاردا كاتێك ئهم ههواڵهیان بیست وتیان: خێزانهكهی عهزیزی میصر داوای لهو گهنجه كردووه كه خزمهتكاری بووهو له ماڵیاندا بووه كه كاری خراپهی لهگهڵدا بكات [
قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا
] بهدڵنیایى خۆشهویستی ئهم گهنجه چووهته ناو پهردهی دڵیهوهو نهخۆشی خستووه [
إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٣٠)
] بهراستى ئێمه وا ئهبینین كه ئهم ئافرهته له گومڕاییهكی زۆر ئاشكرادایه.