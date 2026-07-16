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Yusuf
۲۰
۲۰:۱۲
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ٢٠
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍۢ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍۢ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ ٢٠
وَشَرَوۡهُ
بِثَمَنِۭ
بَخۡسٖ
دَرَٰهِمَ
مَعۡدُودَةٖ
وَكَانُواْ
فِيهِ
مِنَ
ٱلزَّٰهِدِينَ
٢٠
و (سر انجام) او را به بهای اندک – چند درهم – فروختند، و در(بارۀ) او بیرغبت بودند.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَشَرَوۡهُ﴾ باعوه منهم ﴿بِثَمَنِۭ بَخۡسࣲ﴾ نَاقِص ﴿دَرَ ٰهِمَ مَعۡدُودَةࣲ﴾ عِشْرِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ ﴿وَكَانُوا۟﴾ أَيْ إخْوَته ﴿فِیهِ مِنَ ٱلزَّ ٰهِدِینَ ٢٠﴾ فَجَاءَتْ بِهِ السَّيَّارَة إلَى مِصْر فَبَاعَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَزَوْجَيْ نَعْل وَثَوْبَيْنِ