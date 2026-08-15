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تفسیر: Taha ۹۲:۲۰
Taha
۹۲
۹۲:۲۰
قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ٩٢
قَالَ يَـٰهَـٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا۟ ٩٢
قَالَ
يَٰهَٰرُونُ
مَا
مَنَعَكَ
إِذۡ
رَأَيۡتَهُمۡ
ضَلُّوٓاْ
٩٢
(چون موسی آمد) گفت: «ای هارون! چه چیزی تو را باز داشت، هنگامیکه آنها را دیدی گمراه شدهاند،
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا )
أشركوا .