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تفسیر: Taha ۹۰:۲۰
Taha
۹۰
۹۰:۲۰
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمان فاتبعوني واطيعوا امري ٩٠
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِن قَبْلُ يَـٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى ٩٠
وَلَقَدۡ
قَالَ
لَهُمۡ
هَٰرُونُ
مِن
قَبۡلُ
يَٰقَوۡمِ
إِنَّمَا
فُتِنتُم
بِهِۦۖ
وَإِنَّ
رَبَّكُمُ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
فَٱتَّبِعُونِي
وَأَطِيعُوٓاْ
أَمۡرِي
٩٠
و بیشک هارون پیش از این به آنها گفته بود: «ای قوم من! یقیناً شما به (وسیلۀ) این (گوساله) آزمون شدهاید، و بیگمان پروردگار شما (الله) رحمان است، پس از من پیروی نمائید و فرمانم را اطاعت کنید».
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ
] وه پێش ئهوهی كه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بگهڕێتهوه هارونیش -
صلی الله علیه وسلم
- پێی وتن ئهی قهومهكهی خۆم ئهمه تاقیكردنهوهیهكهو كهوتوونهته ناو تاقیكردنهوهو گومڕابوونهو له ڕێی ڕاست لاتان داوه [
وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ
] وه ئهم گوێلكه خوای ئێوه نیهو بهدڵنیایى پهروهردگاری ئێوه الله یه رهحمانه [
فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (٩٠)
] ئێوه شوێن من بكهون وه گوێڕایهڵی فهرمانی من بكهن و عیبادهتی خوا بكهن نهك عیبادهتی ئهو گوێلكه.