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Taha
۸۰
۸۰:۲۰
يا بني اسراييل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ٨٠
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَـٰكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَٰعَدْنَـٰكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ٨٠
يَٰبَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
قَدۡ
أَنجَيۡنَٰكُم
مِّنۡ
عَدُوِّكُمۡ
وَوَٰعَدۡنَٰكُمۡ
جَانِبَ
ٱلطُّورِ
ٱلۡأَيۡمَنَ
وَنَزَّلۡنَا
عَلَيۡكُمُ
ٱلۡمَنَّ
وَٱلسَّلۡوَىٰ
٨٠
ای بنی اسرائیل! بهراستی (ما) شما را از (دست) دشمنانتان نجات دادیم، و در طرف راست (کوه) طور با شما وعده گذاردیم، (تا تورات را بر شما نازل کنیم) و بر شما «منّ» (= ترنجبین) و «سلوی» (= بلدرچین) نازل کردیم.
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قیراط
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Rebar Kurdish Tafsir
[
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ
] ئهی بهنی ئیسرائیل ئێوهمان ڕزگار كرد له دوژمنهكهتان كه فیرعهون بوو [
وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ
] وه بهڵێنیمان پێدان لهلای كێوی (طور) كه كۆمهڵێك لهگهڵ خۆیدا ههڵبژێرێ و بیانبات بۆ ئهوێ، لهوێ خواى گهوره قسهى لهگهڵ موسادا -
صلی الله علیه وسلم
- كردو تهوراتى پێ بهخشى [
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى (٨٠)
] (الْمَنَّ) واته: گهزۆی شیرینمان له ئاسمانهوه بۆ دابهزاندن، وه (السَّلْوَى) سوێسكه، یاخود ههنگوینمان پێ بهخشین.