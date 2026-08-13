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تفسیر: Taha ۷۰:۲۰
Taha
۷۰
۷۰:۲۰
فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى ٧٠
فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًۭا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠
فَأُلۡقِيَ
ٱلسَّحَرَةُ
سُجَّدٗا
قَالُوٓاْ
ءَامَنَّا
بِرَبِّ
هَٰرُونَ
وَمُوسَىٰ
٧٠
(پس موسی عصای خود را افکند، ناگهان به مار بزرگی تبدیل شد و همۀ آنها را که ساخته بودند بلعید) آنگاه ساحران (همگی) به سجده افتادند، گفتند: «(ما) به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم».
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Истина одержала верх и озарила людей своим светом, а колдовство и козни лжецов оказались повержены на глазах у огромного сборища людей. Это знамение стало милостью для правоверных и свидетельством против упорствующих неверных. И тогда Фараон обратился к чародеям.