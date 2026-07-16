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Taha
۵۷
۵۷:۲۰
قال اجيتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى ٥٧
قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٥٧
قَالَ
أَجِئۡتَنَا
لِتُخۡرِجَنَا
مِنۡ
أَرۡضِنَا
بِسِحۡرِكَ
يَٰمُوسَىٰ
٥٧
گفت: «ای موسی! آیا به نزد ما آمدهای که با سحر خود، ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟!
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Он решил, что показанные Мусой чудеса были всего лишь колдовством, посредством которого Муса стремился изгнать египтян из их земель, стать властелином Египта и оказывать влияние на умы людей. Фараон сказал своему народу, что Муса преследует такие цели, потому что знал, что человеческая душа всегда испытывает влечение к родной земле и не желает расставаться с ней. Тем самым он попытался вызвать у народа отвращение к проповедям Мусы и подтолкнуть людей на борьбу против него.