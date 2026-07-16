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Taha
۵۷
۵۷:۲۰
قال اجيتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى ٥٧
قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٥٧
قَالَ
أَجِئۡتَنَا
لِتُخۡرِجَنَا
مِنۡ
أَرۡضِنَا
بِسِحۡرِكَ
يَٰمُوسَىٰ
٥٧
گفت: «ای موسی! آیا به نزد ما آمدهای که با سحر خود، ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟!
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قیراط
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Rebar Kurdish Tafsir
{درۆ هەڵبەستن بۆ موسا پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى (٥٧)
] وتی: ئهی موسا -
صلی الله علیه وسلم
- تۆ بهم سیحرانهی كه كردت (كه گۆچانهكهی ههڵدا بوو به مارو دهستی دهركرد سپی بوو دهدرهوشایهوه) ئهتهوێ ئێمه له زهوی خۆمان دهربكهی و زهویهكهمان لێ داگیر بكهی؟ (به درێژایی مێژوو پێغهمبهران و شوێنكهوتووانیان له لایهن كافران و بێباوهڕانهوه تۆمهتبار كراون به جۆرهها تۆمهتى بێبنهما تا خهڵكیان لێ دوور بخهنهوه!).