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تفسیر: Taha ۱۳۵:۲۰
Taha
۱۳۵
۱۳۵:۲۰
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ١٣٥
قُلْ كُلٌّۭ مُّتَرَبِّصٌۭ فَتَرَبَّصُوا۟ ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَـٰبُ ٱلصِّرَٰطِ ٱلسَّوِىِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ١٣٥
قُلۡ
كُلّٞ
مُّتَرَبِّصٞ
فَتَرَبَّصُواْۖ
فَسَتَعۡلَمُونَ
مَنۡ
أَصۡحَٰبُ
ٱلصِّرَٰطِ
ٱلسَّوِيِّ
وَمَنِ
ٱهۡتَدَىٰ
١٣٥
(ای پیامبر!) بگو: «همه منتظرند، شما (نیز) منتظر باشید، پس بهزودی خواهید دانست که چه کسی اصحاب راه راست، و چه کسی هدایت یافتهاند».
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.