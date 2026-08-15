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تفسیر: Taha ۱۳۱:۲۰
Taha
۱۳۱
۱۳۱:۲۰
ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ١٣١
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًۭا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰ ١٣١
وَلَا
تَمُدَّنَّ
عَيۡنَيۡكَ
إِلَىٰ
مَا
مَتَّعۡنَا
بِهِۦٓ
أَزۡوَٰجٗا
مِّنۡهُمۡ
زَهۡرَةَ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ٱلدُّنۡيَا
لِنَفۡتِنَهُمۡ
فِيهِۚ
وَرِزۡقُ
رَبِّكَ
خَيۡرٞ
وَأَبۡقَىٰ
١٣١
و هرگز چشمان خود را به (سوی) آنچه (از نعمتها و متاع دنیوی) که گروههایی از آنان را از آن بهرهمند ساختهایم، ندوز، اینها زینتها (و شکوفههای) زندگی دنیا است، تا آنان را در آن بیازماییم، و روزی پروردگار تو بهتر و پایدارتر است.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Не любуйся земным богатством и людьми, которые наслаждаются им. Прекрасные яства, ароматные напитки, роскошные убранства, восхитительные дома, красивые женщины - все это блеск земной жизни, который восхищает тех, кто обольщен земной жизнью. Они пользуются мирскими благами, но отворачиваются от Последней жизни, потому что являются людьми несправедливыми. Очень скоро эти удовольствия прервутся, а все земные прелести истлеют. И тогда погибнут те, кто был влюблен в мирскую жизнь. Они будут горько сожалеть, но это не принесет им никакой пользы. Когда наступит День воскресения, они осознают свое бедственное положение и поймут, что мирские блага были всего лишь искушением и испытанием, благодаря которому выяснилось, кто польстился на преходящие удовольствия, а кто предпочел вершить добрые дела. Всевышний сказал: «Воистину, все, что есть на земле, Мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше. Воистину, все, что есть на земле, Мы превратим в безжизненный песок» (18:7–8). Однако есть великий удел, который превосходит мирские прелести по существу и по качествам. Это - правильные познания и правая вера, которыми одаряют человека в мирской жизни, а также вечные блага и преспокойная жизнь по соседству с Милосердным Господом после воскрешения. Этот удел долговечнее мирских благ, потому что он никогда не иссякнет. Всевышний сказал: «Но нет! Вы отдаете предпочтение мирской жизни, хотя Последняя жизнь - лучше и дольше» (87:16–17). В обсуждаемом нами аяте содержится указание на то, что если человек наблюдает за собой склонность к мирским благам и стремление к роскоши, то ему следует вспомнить щедрое вознаграждение Господа и сравнить его с тленными земными удовольствиями.