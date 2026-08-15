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تفسیر: Taha ۱۲۹:۲۰
Taha
۱۲۹
۱۲۹:۲۰
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى ١٢٩
وَلَوْلَا كَلِمَةٌۭ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًۭا وَأَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى ١٢٩
وَلَوۡلَا
كَلِمَةٞ
سَبَقَتۡ
مِن
رَّبِّكَ
لَكَانَ
لِزَامٗا
وَأَجَلٞ
مُّسَمّٗى
١٢٩
و اگر فرمانی که پیش از این از پروردگارت مقرر شده (مبنی بر تأخیر عذاب) و وقت معین، نبود، مسلماً (عذاب الهی) بر آنها محقق میشد.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Этими словами Господь утешил Своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и призвал его воздержаться от проклятий в адрес неверных, которые отворачиваются от истины. Неверие и безбожие обрекают этих людей на страдания и мучения, от которых им не удастся избавиться, потому что Аллах сделал наказание неизбежным последствием грехов и злодеяний. Неверные уже встали на этот путь, но Аллах отсрочил их наказание и дал слово не подвергать Своих рабов лютой каре до наступления установленного срока. И если грешники возвращаются на путь своего Господа до исполнения Божьего обещания, то Он принимает их покаяния и избавляет их от наказания.