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تفسیر: Taha ۱۲۳:۲۰
Taha
۱۲۳
۱۲۳:۲۰
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ١٢٣
قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًۢا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۭ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًۭى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ١٢٣
قَالَ
ٱهۡبِطَا
مِنۡهَا
جَمِيعَۢاۖ
بَعۡضُكُمۡ
لِبَعۡضٍ
عَدُوّٞۖ
فَإِمَّا
يَأۡتِيَنَّكُم
مِّنِّي
هُدٗى
فَمَنِ
ٱتَّبَعَ
هُدَايَ
فَلَا
يَضِلُّ
وَلَا
يَشۡقَىٰ
١٢٣
فرمود: «(شما دو تن با ابلیس) همگی از آن (بهشت) فرود آیید، در حالیکه دشمن یکدیگر خواهید بود، پس اگر از (سوی) من هدایتی برای شما بیاید، هر کس از هدایت من پیروی کند، پس نه گمراه میشود و نه به رنج افتد (و بدبخت شود).
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا
] خوای گهوره فهرمووی: ههردووكتان ئادهم و حهووا له بهههشت دهرچن و دابهزن بۆ سهر ڕووی زهوی [
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
] ئێوهی گرۆی مرۆڤـ ههندێكتان ئهبن به دوژمنی ههندێكی ترتان [
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
] ههر كاتێك له لایهن منهوه هیدایهتتان بۆ هات به ناردنی پێغهمبهران و دابهزینی كتێبهكان [
فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (١٢٣)
] ئهوا ههر كهسێك شوێن ئهو هیدایهتهی من بكهوێ له دونیادا گومڕا نابێت و له قیامهتیش بهدبهخت نابێت، بهڵكو بهختهوهر ئهبێت.