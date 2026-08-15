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تفسیر: Taha ۱۲۲:۲۰
Taha
۱۲۲
۱۲۲:۲۰
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٢٢
ثُمَّ
ٱجۡتَبَٰهُ
رَبُّهُۥ
فَتَابَ
عَلَيۡهِ
وَهَدَىٰ
١٢٢
سپس پروردگارش او را برگزید، پس توبهاش را پذیرفت، و (او را) هدایت کرد.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.