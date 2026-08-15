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تفسیر: Taha ۱۲۰:۲۰
Taha
۱۲۰
۱۲۰:۲۰
فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ١٢٠
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍۢ لَّا يَبْلَىٰ ١٢٠
فَوَسۡوَسَ
إِلَيۡهِ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
قَالَ
يَٰٓـَٔادَمُ
هَلۡ
أَدُلُّكَ
عَلَىٰ
شَجَرَةِ
ٱلۡخُلۡدِ
وَمُلۡكٖ
لَّا
يَبۡلَىٰ
١٢٠
پس شیطان او را به وسوسه انداخت، گفت: «ای آدم! آیا (میخواهی) تو را به درخت جاودانگی و فرمانروایی بیزوال راهنمایی کنم؟!».
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.