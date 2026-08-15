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تفسیر: Taha ۱۱۸:۲۰
Taha
۱۱۸
۱۱۸:۲۰
ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ١١٨
إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١١٨
إِنَّ
لَكَ
أَلَّا
تَجُوعَ
فِيهَا
وَلَا
تَعۡرَىٰ
١١٨
همانا برای تو این است که در آن نه گرسنه میشوی و نه برهنه میمانی.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّ لَكَ أَ﴾ن ﴿لَّا تَجُوعَ فِیهَا وَلَا تَعۡرَىٰ ١١٨﴾