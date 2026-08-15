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تفسیر: Taha ۱۱۰:۲۰
Taha
۱۱۰
۱۱۰:۲۰
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ١١٠
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًۭا ١١٠
يَعۡلَمُ
مَا
بَيۡنَ
أَيۡدِيهِمۡ
وَمَا
خَلۡفَهُمۡ
وَلَا
يُحِيطُونَ
بِهِۦ
عِلۡمٗا
١١٠
آنچه را پیش رو دارند، و آنچه را پشت سرشان است میداند، و آنها به علم او احاطه ندارند.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
] خوای گهوره ئهزانێ له پێش دهستی ئهمان له پێشیان و پاشیان چی ڕووئهدات، پێشیان واته: قیامهت، وه پاشیان واته: دونیا [
وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (١١٠)
] وه ئهوان هیچ زانیاریهكیان نیه دهربارهی خوای گهوره یان سیفاتهكانی ئیلا ئهوهی خوای گهوره خۆی پێی ڕاگهیاندبن.