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تفسیر: Taha ۱۰۶:۲۰
Taha
۱۰۶
۱۰۶:۲۰
فيذرها قاعا صفصفا ١٠٦
فَيَذَرُهَا قَاعًۭا صَفْصَفًۭا ١٠٦
فَيَذَرُهَا
قَاعٗا
صَفۡصَفٗا
١٠٦
پس آنها را (زمینی) صاف و هموار میگرداند،
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٦)
] خوای گهوره ئهو زهویه وا لێ ئهكات ههر ههمووی ئهبێته زهویهكی لووس هیچ ڕووهك و خانوویهكی تیا نهبێت و ههمووی ڕێك و صاف ئهبێ.