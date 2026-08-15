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تفسیر: Taha ۱۰۴:۲۰
Taha
۱۰۴
۱۰۴:۲۰
نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما ١٠٤
نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًۭا ١٠٤
نَّحۡنُ
أَعۡلَمُ
بِمَا
يَقُولُونَ
إِذۡ
يَقُولُ
أَمۡثَلُهُمۡ
طَرِيقَةً
إِن
لَّبِثۡتُمۡ
إِلَّا
يَوۡمٗا
١٠٤
ما به آنچه میگویند؛ داناتریم، چون نیکو روشترین آنها بگوید: «(شما) تنها یک روز درنگ کردهاید».
تفاسیر
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: ئێمه خۆمان زاناترین بهوهی كه ئهوان چی ئهڵێن [
إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا (١٠٤)
] ئهوهی كه له ههموویان قسهی ڕێكترو بۆچوونی تهواوتر بێ ئهڵێ: نهخێر ده ڕۆژ نهبووه تهنها یهك ڕۆژێك له دونیادا ماونهتهوه، نهك ئهم قسهیه ڕاست بێ بهڵكو مهبهست ئهوهیه كه سزایان زۆر سهخته و تهمهنى درێژو خۆشیهكانى دونیایان له بیر كردووهو وا دهزانن تهنها رۆژێك له دونیادا ژیاون، (ئهمهیش بێنرخى دونیا دهردهخات و شایانى ئهوه نیه مرۆڤـى موسڵمان خۆى بۆى گوناهبار بكات).