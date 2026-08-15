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تفسیر: Taha ۱۰۳:۲۰
Taha
۱۰۳
۱۰۳:۲۰
يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ١٠٣
يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًۭا ١٠٣
يَتَخَٰفَتُونَ
بَيۡنَهُمۡ
إِن
لَّبِثۡتُمۡ
إِلَّا
عَشۡرٗا
١٠٣
آنها در میان خود آهسته سخن میگویند، (و به یکدیگر میگویند:) «(شما) فقط ده روز (در دنیا) درنگ کردهاید».
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Qurtubi
يتخافتون بينهم أصل الخفت في اللغة السكون ، ثم قيل لمن خفض صوته خفته . يتسارون ؛ قاله مجاهد ؛ أي يقولون بعضهم لبعض في الموقف سرا إن لبثتم أي ما لبثتم يعني في الدنيا ، وقيل في القبور إلا عشرا يريد عشر ليال . وقيل : أراد ما بين النفختين وهو أربعون سنة ؛ يرفع العذاب في تلك المدة عن الكفار -