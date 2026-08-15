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تفسیر: Taha ۱۰۱:۲۰
Taha
۱۰۱
۱۰۱:۲۰
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ١٠١
خَـٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ حِمْلًۭا ١٠١
خَٰلِدِينَ
فِيهِۖ
وَسَآءَ
لَهُمۡ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
حِمۡلٗا
١٠١
که در آن (رنج) جاودانه خواهند ماند، و برای آنها روز قیامت بد باری است.
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قیراط
حدیث
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hao watakaa milele kwenye adhabu, na utawakera mzigo huo mzito wa madhambi kwa kuwa umewatia Motoni.