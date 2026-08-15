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تفسیر: Taha ۱۰۰:۲۰
Taha
۱۰۰
۱۰۰:۲۰
من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا ١٠٠
مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وِزْرًا ١٠٠
مَّنۡ
أَعۡرَضَ
عَنۡهُ
فَإِنَّهُۥ
يَحۡمِلُ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
وِزۡرًا
١٠٠
کسیکه از آن (قرآن) روی گردان شود، پس بیگمان او روز قیامت بار سنگینی (از گناه) بر دوش خواهد کشید.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وأما مقابلته بالإعراض، أو ما هو أعظم منه من الإنكار، فإنه كفر لهذه النعمة، ومن فعل ذلك، فهو مستحق للعقوبة،
ولهذا قال:
{ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ }
فلم يؤمن به، أو تهاون بأوامره ونواهيه، أو بتعلم معانيه الواجبة
{ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا }
وهو ذنبه، الذي بسببه أعرض عن القرآن، وأولاه الكفر والهجران،