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تفسیر: Sad ۵۶:۳۸
Sad
۵۶
۵۶:۳۸
جهنم يصلونها فبيس المهاد ٥٦
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥٦
جَهَنَّمَ
يَصۡلَوۡنَهَا
فَبِئۡسَ
ٱلۡمِهَادُ
٥٦
جهنم، که در آن وارد میشوند، پس چه بد آرامگاهی است.
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قیراط
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Tafsir Muyassar
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 38:55 تا 38:56
هذا الذي سبق وصفه للمتقين. وأما المتجاوزون الحدَّ في الكفر والمعاصي، فلهم شر مرجع ومصير، وهو النار يُعذَّبون فيها، تغمرهم من جميع جوانبهم، فبئس الفراش فراشهم.