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تفسیر: Sad ۵۳:۳۸
Sad
۵۳
۵۳:۳۸
هاذا ما توعدون ليوم الحساب ٥٣
هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٥٣
هَٰذَا
مَا
تُوعَدُونَ
لِيَوۡمِ
ٱلۡحِسَابِ
٥٣
این است چیزهاییکه برای روز حساب به شما وعده داده میشود.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
О богобоязненные рабы! Такое вознаграждение ожидает вас в день расплаты. Вы заслужили его своими праведными делами.