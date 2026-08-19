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تفسیر: Sad ۴۹:۳۸
Sad
۴۹
۴۹:۳۸
هاذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب ٤٩
هَـٰذَا ذِكْرٌۭ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٩
هَٰذَا
ذِكۡرٞۚ
وَإِنَّ
لِلۡمُتَّقِينَ
لَحُسۡنَ
مَـَٔابٖ
٤٩
این (قرآن) پندی است، و بیگمان برای پرهیزگاران منزلگاهی نیکوست.
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ هَذَا }
أي: ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم،
{ ذكر }
في هذا القرآن ذي الذكر، يتذكر بأحوالهم المتذكرون، ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون، ويعرف ما منَّ اللّه عليهم به من الأوصاف الزكية، وما نشر لهم من الثناء بين البرية.فهذا نوع من أنواع الذكر، وهو ذكر أهل الخير، ومن أنواع الذكر،
ذزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ } أي:
{ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ }
ربهم، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، من كل مؤمن ومؤمنة،
{ لَحُسْنَ مَآبٍ }
أي: لمآبا حسنا، ومرجعا مستحسنا.