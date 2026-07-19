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Sad
۴۲
۴۲:۳۸
اركض برجلك هاذا مغتسل بارد وشراب ٤٢
ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَـٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌۭ وَشَرَابٌۭ ٤٢
ٱرۡكُضۡ
بِرِجۡلِكَۖ
هَٰذَا
مُغۡتَسَلُۢ
بَارِدٞ
وَشَرَابٞ
٤٢
(به او فرمان دادیم:) پای خود را بر زمین بکوب، (چشمهای میجوشد) این (چشمه آبی) خنک برای شستشو و آشامیدنی است.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Ты сможешь утолить жажду и избавиться от мук и страданий. Пророк Айюб выполнил повеление Господа, и Он исцелил его и избавил от страданий.