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Sad
۳۹
۳۹:۳۸
هاذا عطاونا فامنن او امسك بغير حساب ٣٩
هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٣٩
هَٰذَا
عَطَآؤُنَا
فَٱمۡنُنۡ
أَوۡ
أَمۡسِكۡ
بِغَيۡرِ
حِسَابٖ
٣٩
این عطای ماست، پس (به هر کس میخواهی) ببخش، و یا نگه دار، حسابی بر تو نیست.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Аллах одарил Сулеймана этой великой милостью и сказал: «Мы одарили тебя для того, чтобы ты наслаждался благами своего Господа. Ты можешь одарять этими благами одних и лишать их других, и ты не будешь отвечать за свое решение». Этими словами Всевышний Аллах отметил любовь Сулеймана к справедливости и мудрость принимаемых им решений.