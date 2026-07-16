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۳۶
۳۶:۳۸
فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب ٣٦
فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ٣٦
فَسَخَّرۡنَا
لَهُ
ٱلرِّيحَ
تَجۡرِي
بِأَمۡرِهِۦ
رُخَآءً
حَيۡثُ
أَصَابَ
٣٦
پس (ما) باد را برای او مسخر کردیم، تا به فرمانش به نرمی حرکت کند، هر کجا میخواست، برود.
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قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{با و شهیتانهكان بۆ سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- ژێربار كرابوون!} [
فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ
] وه (با)یشمان بۆ سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- ژێربار كردبوو به فهرمانی ئهو با ئهڕۆیشت [
رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦)
] ئهو بایه بایهكی نهرم بوو وهكو گهردهلول نهبوو وه زۆر خێراش بووه وه بۆ ههر شوێنێك كه بیوستایه ئهینارد، له رۆژێكدا ماوهى دوو مانگ رێى دهبڕى.