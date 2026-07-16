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Sad
۳۵
۳۵:۳۸
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب ٣٥
قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًۭا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍۢ مِّنۢ بَعْدِىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ٣٥
قَالَ
رَبِّ
ٱغۡفِرۡ
لِي
وَهَبۡ
لِي
مُلۡكٗا
لَّا
يَنۢبَغِي
لِأَحَدٖ
مِّنۢ
بَعۡدِيٓۖ
إِنَّكَ
أَنتَ
ٱلۡوَهَّابُ
٣٥
گفت: «پروردگارا! مرا ببخش، و به من فرمانروایی عطا فرما که پس از من کسی را سزاوار نباشد، بیگمان تو بخشایندهای».
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 38:34 تا 38:37
Испытанием для Сулеймана стало отлучение от престола, а причиной этого были обычные человеческие слабости. Аллах подверг своего пророка испытанию и позволил сатане воцариться на троне Сулеймана в течение этого промежутка времени, но затем Сулейман покаялся и вернулся к власти в своем царстве. Арабский глагол анаба означает ‘уполномочивать’, ‘молить о прощении’, ‘раскаиваться’, ‘возвращаться’. В этом аяте Всевышний Аллах поведал как о покаянии Сулеймана, так и о его возвращении на трон.