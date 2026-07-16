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۳۳
۳۳:۳۸
ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ٣٣
رُدُّوهَا عَلَىَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣٣
رُدُّوهَا
عَلَيَّۖ
فَطَفِقَ
مَسۡحَۢا
بِٱلسُّوقِ
وَٱلۡأَعۡنَاقِ
٣٣
گفت: «آن اسبان را نزد من باز گردانید». سپس به ساقها و گردنهای (آنها) دست کشید (و نوازش کرد).
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Земные радости - это богатство и все остальные мирские удовольствия, но пророк Сулейман имел в виду именно прекрасных лошадей. Он велел вернуть к нему лошадей. Когда же их пригнали, он начал подрезать им поджилки и рубить головы.