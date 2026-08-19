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تفسیر: Sad ۲۵:۳۸
Sad
۲۵
۲۵:۳۸
فغفرنا له ذالك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب ٢٥
فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٢٥
فَغَفَرۡنَا
لَهُۥ
ذَٰلِكَۖ
وَإِنَّ
لَهُۥ
عِندَنَا
لَزُلۡفَىٰ
وَحُسۡنَ
مَـَٔابٖ
٢٥
پس ما او را بخشیدیم، و بیگمان برای او نزد ما (قرب و) مقامی و الا و بازگشت نیکوست.
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قیراط
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ
] ئێمهش لێی خۆش بووین لهو بڕیاره پهلهیهی كه دای [
وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (٢٥)
] وه له رۆژى قیامهت داود پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- لهلای ئێمه نزیكی و ڕێزو لێخۆشبوونی بۆ ههیه، وه گهڕانهوهی باشیشی بۆ ههیه كه پله بهرزهكانى بهههشته.