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Muhammad
۸
۸:۴۷
والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ٨
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَتَعْسًۭا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ٨
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و کسانیکه کافر شدند، مرگ بر آنان باد! و (الله)اعمالشان را نابود کرد.
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Горе тем, которые не уверовали и распространяли на земле ложь и смуту! Всевышний лишил их Своей поддержки, и их дела пошли во вред им самим. Все то, что они совершали в надежде получить Его награду, пропало даром, а козни, которые они замышляли против истины, обернулись против них самих.