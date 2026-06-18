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Muhammad
۱۶
۱۶:۴۷
ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولايك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم ١٦
وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُوا۟ مِنْ عِندِكَ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ١٦
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(ای پیامبر) گروهی از آنها(= منافقان) به تو گوش فرا میدهند، تا وقتی که از نزدت بیرون رفتند، به کسانیکه به آنان علم عطا کرده شده، (از روی استهزاء) میگویند: «الآن (محمد- صلی الله علیه وسلم-) چه گفت؟!» آنها کسانی هستند که الله بر دلهایشان مهر نهاده، و از هواهای (نفسانی) خود پیروی کردهاند.
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قیراط
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العربية
Al-Sa'di
О Мухаммад! Среди лицемеров есть такие, которые внимают тебе. Они слушают то, к чему ты призываешь, но не желают уверовать в это и подчиниться тебе. Их сердца отворачиваются от твоих проповедей, и стоит им расстаться с тобой, как они говорят: «О чем это он говорил?» Они спрашивают о том, что только что услышали, и одно только это является для них величайшим позором. Если бы они искали истину, то внимательно прислушались бы к твоим словам. Их сердца восприняли бы твое учение, а тела покорились бы твоим повелениям, но они не желают слушать твоих слов и потому делают все наоборот. Для них закрыт путь к добру и счастью, и причина этого в том, что они потакают своим низменным желаниям и руководствуются одной только ложью.