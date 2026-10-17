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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Maryam آیه 74
Maryam
۷۴
۷۴:۱۹
وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورييا ٧٤
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَـٰثًۭا وَرِءْيًۭا ٧٤
وَكَمۡ
ﲥ
أَهۡلَكۡنَا
ﲦ
قَبۡلَهُم
ﲧ
مِّن
ﲨ
قَرۡنٍ
ﲩ
هُمۡ
ﲪ
أَحۡسَنُ
ﲫ
أَثَٰثٗا
ﲬ
وَرِءۡيٗا
ﲭ
٧٤
ﲮ
چه بسیار نسلها را پیش از آنان نابود کردیم که آنها از لحاظ ثروت از اینها بهتر بودند و ظاهرشان (نیز) آراستهتر بود.
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Tafsir Fathul Majid
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