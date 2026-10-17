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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Maryam آیه 68
Maryam
۶۸
۶۸:۱۹
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ٦٨
فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَـٰطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّۭا ٦٨
فَوَرَبِّكَ
ﱣ
لَنَحۡشُرَنَّهُمۡ
ﱤ
وَٱلشَّيَٰطِينَ
ﱥ
ثُمَّ
ﱦ
لَنُحۡضِرَنَّهُمۡ
ﱧ
حَوۡلَ
ﱨ
جَهَنَّمَ
ﱩ
جِثِيّٗا
ﱪ
٦٨
ﱫ
پس سوگند به پروردگارت که محققاً (همۀ) آنها را با شیاطین محشور خواهیم کرد، سپس (همۀ) آنها را به زانو در آمده پیرامون جهنم حاضر میسازیم.
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