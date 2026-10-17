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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Maryam آیه 66
Maryam
۶۶
۶۶:۱۹
ويقول الانسان ااذا ما مت لسوف اخرج حيا ٦٦
وَيَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَءِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ٦٦
وَيَقُولُ
ﱏ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﱐ
أَءِذَا
ﱑ
مَا
ﱒ
مِتُّ
ﱓ
لَسَوۡفَ
ﱔ
أُخۡرَجُ
ﱕ
حَيًّا
ﱖ
٦٦
ﱗ
و انسان (کافر) میگوید: «آیا زمانی که بمیریم، زنده (از گور) بیرون آورده خواهم شد؟!»
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.