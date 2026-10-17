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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Maryam آیه 64
Maryam
۶۴
۶۴:۱۹
وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذالك وما كان ربك نسيا ٦٤
وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُۥ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّۭا ٦٤
وَمَا
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نَتَنَزَّلُ
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إِلَّا
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بِأَمۡرِ
ﳚ
رَبِّكَۖ
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لَهُۥ
ﳝ
مَا
ﳞ
بَيۡنَ
ﳟ
أَيۡدِينَا
ﳠ
وَمَا
ﳡ
خَلۡفَنَا
ﳢ
وَمَا
ﳣ
بَيۡنَ
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ذَٰلِكَۚ
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وَمَا
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كَانَ
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رَبُّكَ
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نَسِيّٗا
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٦٤
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و (جبرئیل به پیامبر عرض کرد:) (ما فرشتگان) جز به فرمان پروردگارت نازل نمیشویم، (آگاهی از) آنچه پیش روی ما، و آنچه پشت سرما، و آنچه میان این دو است، (همه) از آنِ اوست، و پروردگارت هرگز فراموشکار نیست.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.