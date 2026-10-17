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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Maryam آیه 53
Maryam
۵۳
۵۳:۱۹
ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا ٥٣
وَوَهَبْنَا لَهُۥ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَـٰرُونَ نَبِيًّۭا ٥٣
وَوَهَبۡنَا
ﱉ
لَهُۥ
ﱊ
مِن
ﱋ
رَّحۡمَتِنَآ
ﱌ
أَخَاهُ
ﱍ
هَٰرُونَ
ﱎ
نَبِيّٗا
ﱏ
٥٣
ﱐ
و (ما) از رحمت خود برادرش هارون را - که پیامبر بود - به او عطا کردیم.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.