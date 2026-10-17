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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Maryam آیه 51
Maryam
۵۱
۵۱:۱۹
واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ٥١
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مُوسَىٰٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مُخْلَصًۭا وَكَانَ رَسُولًۭا نَّبِيًّۭا ٥١
وَٱذۡكُرۡ
ﳛ
فِي
ﳜ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﳝ
مُوسَىٰٓۚ
ﳞﳟ
إِنَّهُۥ
ﳠ
كَانَ
ﳡ
مُخۡلَصٗا
ﳢ
وَكَانَ
ﳣ
رَسُولٗا
ﳤ
نَّبِيّٗا
ﳥ
٥١
ﳦ
و (ای پیامبر!) در (این) کتاب موسی را یاد کن، بهراستی او مخلص بود، و فرستادهای پیامبر بود.
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