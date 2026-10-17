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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Maryam آیه 50
Maryam
۵۰
۵۰:۱۹
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ٥٠
وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّۭا ٥٠
وَوَهَبۡنَا
ﳑ
لَهُم
ﳒ
مِّن
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رَّحۡمَتِنَا
ﳔ
وَجَعَلۡنَا
ﳕ
لَهُمۡ
ﳖ
لِسَانَ
ﳗ
صِدۡقٍ
ﳘ
عَلِيّٗا
ﳙ
٥٠
ﳚ
و از رحمت خود به آنها عطا کردیم، و برایشان (در میان امتها) ذکر خیر بلند آوازهای قرار دادیم.
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قیراط
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.