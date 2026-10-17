وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Maryam آیه 49
Maryam
۴۹
۴۹:۱۹
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ٤٩
فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّۭا جَعَلْنَا نَبِيًّۭا ٤٩
فَلَمَّا
ﳁ
ٱعۡتَزَلَهُمۡ
ﳂ
وَمَا
ﳃ
يَعۡبُدُونَ
ﳄ
مِن
ﳅ
دُونِ
ﳆ
ٱللَّهِ
ﳇ
وَهَبۡنَا
ﳈ
لَهُۥٓ
ﳉ
إِسۡحَٰقَ
ﳊ
وَيَعۡقُوبَۖ
ﳋﳌ
وَكُلّٗا
ﳍ
جَعَلۡنَا
ﳎ
نَبِيّٗا
ﳏ
٤٩
ﳐ
پس چون از آنها و آنچه به جای الله میپرستیدند کنارهگیری کرد، اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم، و هر یک (از آنان) را پیامبر گردانیدیم.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.