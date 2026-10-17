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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Maryam آیه 48
Maryam
۴۸
۴۸:۱۹
واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا ٤٨
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا۟ رَبِّى عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّى شَقِيًّۭا ٤٨
وَأَعۡتَزِلُكُمۡ
ﲲ
وَمَا
ﲳ
تَدۡعُونَ
ﲴ
مِن
ﲵ
دُونِ
ﲶ
ٱللَّهِ
ﲷ
وَأَدۡعُواْ
ﲸ
رَبِّي
ﲹ
عَسَىٰٓ
ﲺ
أَلَّآ
ﲻ
أَكُونَ
ﲼ
بِدُعَآءِ
ﲽ
رَبِّي
ﲾ
شَقِيّٗا
ﲿ
٤٨
ﳀ
و از شما و آنچه به جای الله میخوانید، کنارهگیری میکنم، و پروردگارم را میخوانم، امید است که در خواندن پروردگارم محروم نباشم».
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.