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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Maryam آیه 46
Maryam
۴۶
۴۶:۱۹
قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لين لم تنته لارجمنك واهجرني مليا ٤٦
قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّۭا ٤٦
قَالَ
ﲖ
أَرَاغِبٌ
ﲗ
أَنتَ
ﲘ
عَنۡ
ﲙ
ءَالِهَتِي
ﲚ
يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُۖ
ﲛﲜ
لَئِن
ﲝ
لَّمۡ
ﲞ
تَنتَهِ
ﲟ
لَأَرۡجُمَنَّكَۖ
ﲠﲡ
وَٱهۡجُرۡنِي
ﲢ
مَلِيّٗا
ﲣ
٤٦
ﲤ
(پدرش) گفت: «ای ابراهیم! آیا تو از معبودهای من روی گردانی؟ اگر باز نیایی، قطعاً تو را سنگسار میکنم، و برای مدت طولانی از من دور شو».
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