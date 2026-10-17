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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Maryam آیه 45
Maryam
۴۵
۴۵:۱۹
يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمان فتكون للشيطان وليا ٤٥
يَـٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌۭ مِّنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَـٰنِ وَلِيًّۭا ٤٥
يَٰٓأَبَتِ
ﲊ
إِنِّيٓ
ﲋ
أَخَافُ
ﲌ
أَن
ﲍ
يَمَسَّكَ
ﲎ
عَذَابٞ
ﲏ
مِّنَ
ﲐ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ﲑ
فَتَكُونَ
ﲒ
لِلشَّيۡطَٰنِ
ﲓ
وَلِيّٗا
ﲔ
٤٥
ﲕ
ای پدر جان! من از این میترسم که از (سوی الله) رحمان عذابی به تو برسد، آنگاه از دوستان شیطان (و همنشینان او در آتش) باشی».
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